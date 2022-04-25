مدير تنبؤات الأرصاد يوضح حقيقة تأثر البلاد بكتل غبار قادمة من الجزيرة العربية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات حول وجود كتل من الغبار العالق فى الجو ينتقل حاليا إلى أنحاء متفرقة من البلاد، قادم من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وسط مناشدات للمواطنين بغلق النوافذ.

الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف أنه بالفعل هناك نشاط رياح وسحب رعدية تتسبب قاعدتها المنخفضة على مناطق قريبة من سطح الأرض بالسعودية فى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وأضاف شاهين فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه مع اتجاهات الرياح الشمالية الشرقية تنتقل هذه الأتربة عبر مناطق من جمهورية مصر العربية خاصة من سيناء تتقدم لبعض المناطق متفرقة من البلاد ولكنها غير مؤثرة بشكل ملحوظ وتتسبب فى وجود بعض الأتربة العالقة فى الجو لا داعى للقلق .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجات والصغرى 09 .