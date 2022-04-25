مدير الأورمان: السيطرة على حريق محدود في أحد مواقع جمع المخلفات بالحديقة

كتبت أسماء نصار

قال المهندس عماد عبد المنعم مدير حديقة الاورمان ، إن أجهزة الإطفاء التابعة لمديرية أمن الجيزة، تمكنت من إخماد حريق محدود في أحد أركان الحديقة، موضحا أن الحريق شب في موقع تجميع المخلفات قبل أن تقوم أجهزة النظافة بالمحافظة بجمعها ونقلها إلى مواقع إعادة تدوير المخلفات.

وأضاف عبدالمنعم في تصريحات صحفية لـ "اليوم السابع"، أنه تم المرور على مختلف المواقع داخل الحديقة، للتأكد من خلوها من أي آثار للحريق بمعرفة أجهزة الإطفاء، خاصة أن الحديقة يقام بها معرض زهور الربيع والمعرض السنوي للتمور.