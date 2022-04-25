محلة دياى تصعد لدور نصف النهائى من دورى مراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

فاز فريق محلة دياى على فريق كفر مجر بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى مباريات دور نصف النهائى، ويلتقى غداً الاثنين كفر الشيخ وشباس الملح على ملعب قلين، ليصعد الفائز فى المباراتين إلى النهائى للتوييج بكأس بطولة الدورى، ويحسم لقاء الخميس القادم المركز الثالث بعد لقاء الخاسرين من لقائى الأحد و الاثنين.

تأتى منافسات الدور نصف النهائي وفق الجدول الزمني المعلن بعد أن حسمت منافسات دور الثمانية أسماء الفرق الصاعدة إلى دور الأربعة بصعود كل من فرق كفر الشيخ، محلة دياى، كفر مجر، شباس الملح بمشاركة نخبة من أفضل حكام كرة القدم.

تقام منافسات دورى مراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ و بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، تنفيذ فريق عمل الادارة العامة للشباب.