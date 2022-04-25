اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 03:49 م
أكرم القصاص
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محافظ مطروح يلتقى تجار وأصحاب المحلات الراغبين فى إقامة معرض مستلزمات العيد

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:23 م
محافظ مطروح يلتقى تجار وأصحاب المحلات الراغبين فى إقامة معرض مستلزمات العيد جانب من اللقاء
فريق المحافظات

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إلتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين مع عدد من التجار واصحاب المحلات، الراغبين في المشاركة فى إقامة معرض للملابس ومستلزمات العيد وذلك بدء من اليوم وحتى نهاية الأسبوع القادم ، تنفيذا تكليفات القيادة السياسية المصرية  لتوحيد الحهود والسيطرة على الأسعار ، ودعم الفئات الأكثر احتياجا ولمبادرة وزارة  التنميةالمحلية "العيد فرحتنا".   

مؤكدا على أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية بالتزامن مع جهود الدولة لتحفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من الملابس الجديدة باسعار مخفضة بنسبة 20 إلى 30% عن السوق مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك  ،والاعلان عن الاسعارقبل وبعد التخفيض لتحقيق الهدف الحقيقى من المبادرة

جاء ذلك ذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح  ومديري المديريات والادارات المعنية وجمال حماد عن الغرفة التجارية بمطروح.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة،  في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على حسن استقبال وسرعة تسجيل طلبات المواطنين والاسراع في تلبيتها مع تيسير الاجراءات والخدمات المقدمة لهم ، حيث استمع لطلبات عدد منهم.

 

جانب من جولة المحافظ (1)
جانب من جولة المحافظ (1)

 

جانب من جولة المحافظ (2)
جانب من جولة المحافظ (2)

 

 

جولة المحافظ (1)
جولة المحافظ (1)

 

 

جولة المحافظ (2)
جولة المحافظ (2)

 

 

جولة المحافظ (3)
جولة المحافظ (3)

 

 

خلال الإجتماع
خلال الإجتماع

 

 

لقاء المحافظ (1)
لقاء المحافظ (1)

 

 

لقاء المحافظ (2)
لقاء المحافظ (2)

 

 

لقاء المحافظ (3)
لقاء المحافظ (3)

 


 

 


مستلزمات العيد

عيد الفطر

محافظة مطروح

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