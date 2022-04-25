محافظ مطروح: البدء بإحلال وتجديد مدرسة النور بقرية الزيات

مطروح – حسن مشالي

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، جهود الإسراع فى إحلال وتجديد مدرسة النور بقرية الزيات بمرسى مطروح، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح، وذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والمهندس طارق مسعد مدير عام الآبنية التعليمية ومحمد الحوفى مدير الأملاك.

ووجه محافظ مطروح بسرعة إنهاء الإجراءات مع إصدار قرار تخصيص لمساحة الأرض المقررة لإقامة المدرسة الجديدة عليها كمدرسة تعليم أساسى بعدد 11 فصلا مع تذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أنه تم إدراج قرية الزيات ضمن تطوير قرى مبادرة حياة كريمة المرحلة القادمة .

وأشار إلى أنه سيتم البدء فى الإنشاءات عقب الانتهاء من العام الدراسى الحالى والانتهاء من المبنى الجديد قبل بدء الفصل الثانى للعام الدراسى القادم مع إلحاق الطلاب بأقرب مدرسة، وأهمية الوقوف على استيعاب الكثافة الطلابية بالمدارس المحيطة .

كما تم مناقشة توصيل التيار الكهربى لعدد 26 مدرسة مجتمعية بمدينة برانى المقام كلها منها على كونتنر، وذلك لتشغيل الأجهزة والشاشات الذكية مع جهود الإرتقاء بتعليم الطلاب بتلك المدارس داخل التجمعات الصحراوية البعيدة .

موجها لشركة الكهرباء ومركز ومدينة برانى والتربية والتعليم بتيسير توريد المهام اللازمة وإزالة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.