اليوم السابع
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محافظ كفرالشيخ يعلن عن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية هذا العام 2022

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:11 م
محافظ كفرالشيخ يعلن عن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية هذا العام 2022 اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك حتى 12 مايو المقبل، موضحاً شروط التقديم، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكداً أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط.

وأوضح المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط التى يجب توافرها على الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام والتى تضمنت، ارسال الصورة الشخصية وصورة الرقم القومي، ألا يكون سبق له الحج ولا يزيد سنة عن 65 عاما، التقديم من خلال الجمعيات الأهلية، والتى بدورها تقوم بتجميع الاستمارات وتسليمها إلى الإدارات الاجتماعية وتسجيلها على منظومة الحج الموحد، صور شخصية حديثة، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخاليًا من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، كذلك أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسددا الاشتراك السنوى للجمعية.


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