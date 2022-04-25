محافظ قنا يكلف السكرتير المساعد بمتابعة إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد صرف صحى المعنا

قنا - صابر سعيد

تابع محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى حدث بخط طرد صرف صحى المعنا قطر 500 مم ، امتداد طريق قنا - سفاجا فى الإتجاه المؤدى إلى سفاجا ، بالقرب من إدارة التحريات العسكرية، بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ الإقليم.

وتفقد السكرتير العام المساعد ، موقع كسر خط الطرد وأعمال شفط المياه والإصلاح، والتى يقوم بها فريق متخصص فى أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإستعانة بمعدات الشركة وعدد من سيارات الكسح لشفط المياه ، مشددا على العاملين بالموقع بسرعة نهو الأعمال وإصلاح الكسر ، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها .

يُذكر أنه حدث كسر مفاجئ فى خط طرد صرف صحى قطر المعنا قطر 500 مم ، بجوار التحريات فجر اليوم ، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشكل فورى بفريق فنى ومعدات حفر لإصلاح الكسر ، مما أدى إلى غلق الطريق ، واستخدام طريق مصنع المكرونة كطريق بديل ، بهدف الحفاظ على السيولة المرورية ، وعدم تعطيل حركة السفر والنقل من وإلى المحافظة .