محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحى قوص بتكلفة 35 مليون جنيه.. صور

قنا - صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة رفع صرف صحى قوص رقم 1 وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى فى كافة مراكز المحافظة ، رافقه حازم عمر نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، و شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى رقم 1 بقوص بتكلفة إجمالية حوالى 35 مليون جنيه على مساحة 200 متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 480 لترا لكل ثانية وتشمل شبكة انحدار بطول 75 كيلو مترا، بينما يبلغ عدد المستفيدين منها حوالى 70 ألف نسمة من أهالى مدينة قوص و قرى الوحدة المحلية لجراجوس.

وأضاف الداودى أن محافظة قنا تعمل على تأسيس كامل للبنية التحتية لكافة خطوط الصرف الصحى، وتوصيله لكافة القرى والمراكز خاصة أن مشروعات المياه والصرف الصحى يعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التى تعطى لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للنهوض بمجالى مياه الشرب والصرف الصحى سواء من خلال إنشاء محطات جديدة أو إحلال و تجديد للمحطات القديمة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



محافظ قنا يتفقد محطة صرف صحى قوص1 من الداخل

محافظ قنا بمحطة صرف صحى قوص1

محافظ قنا يتحدث مع أحد السيدات

محافظ قنا يتابع التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى قوص1

محطة صرف صحى قوص1

محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحى قوص1