محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت احتفالات محافظة شمال سيناء، بعيدها القومى والذكرى الأربعين لتحرير سيناء، وقام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، قائد قطاع تأمين سيناء، والمستشار محمد منير، رئيس محكمة شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء فى مدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم، مقدما التحية لكل من سالت دمائهم على ارض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

وأشاد المحافظ بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية على ما يبذلونه من جهود فى عودة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة، مثمنا الدور الذى يقوم به أبناء سيناء فى دحر الإرهاب.

أشار المحافظ إلى تحقيق التنمية الشاملة فى شتى القطاعات على أرض المحافظة، وعلى راسها التنمية المجتمعية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهود كبيرة فى مختلف محاور التنمية.

لفت المحافظ أن هناك مخطط لزراعة مليون فدان بالمحافظة، لتكون سيناء مصدر الخير لمصر كلها، والدلتا الثالثة بالجمهورية الجديدة.

وقال المحافظ أن الدولة تقوم بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين العائدين للقرى بالشيخ زويد، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.

أكد المحافظ على أننا قريبا سنحتفل بعودة أهالى رفح المنقولين إلى رفح، لافتا إلى أن وسط سيناء يشهد طفرة زراعية وعمرانية كبيرة.