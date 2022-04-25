محافظ شمال سيناء: توافر السلع وضبط الأسعار بفضل معارض "أهلا رمضان".. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

يحتفل أهالى شمال سيناء هذا العام بذكرى تحرير سيناء وعودة الأرض، فى ظل أجواء حياة طبيعية تشهدها كافة مدن شمال سيناء، وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم توفير احتياجات المواطنين، وتم عمل ثلاثة معارض أهلا رمضان بمدينة العريش، بالإضافة إلى تحويل تجار الجملة لجزء من نشاطهم إلى تجارة التجزئة وساعدوا المواطنين على الوصول للسلع بأسهل طريقة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق مع المديريات المعنية، لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة، وتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدا علي توفير كميات كافية من الدقيق والزيت والسكر، علاوة على توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من ياميش رمضان بأسعار مخفضة ، بجانب توفير حصص إضافية من الوقود والدقيق والقمح بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي .

وأشار المحافظ إلي أن هناك رقابة تموينية وحملات مشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار ، وتحرير محاضر للمخالفين ، علاوة على الحملات المشتركة بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وقال محافظ شمال سيناء يوجد فى مدينة العريش 48 ورشة بالمنطقة الحرفية بالمساعيد وجارى تركيب المعدات الخاصة بالورش تتيح تشغيل عدد كبير منهم وستكون منطقة متكاملة تتيح الاستمرارية للعمل فيها.

وأضاف أنه فى مدينة العريش يتم حاليا إعادة الشئ لأصله فى بعض مناطق شارع العشرين وسيتم استكمال كافة الخدمات فى هذه المناطق وتم عمل حسابها في ترك مناطق واسعة فى الرصيف على يمين وشمال الطريق.

وأوضح فى فى مجال توفير خدمات صحية جديدة تم افتتاح وحدة العلاج الكيماوي وأمراض الدم بالعريش لافتا لتطوير مستشفى العريش العام خلال الفترة الماضية بقيمة 134 مليون جنيه، حيث تم استحداث قسم القسطرة القلبية والرنين، وقسم الاستقبال والطوارئ، وقسم النساء والولادة وجراحات اليوم الواحد، والعلاج الكيماوي كمرحلة أولى، وجارى إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بقيمة 128 مليون جنيه.

أشار المحافظ إلى ان وحدة العلاج الكيماوي يستخدم نحو 700مريض يتكبدون مشقة السفر للعلاج في المحافظات الاخري، لافتا الي ان الوحدة أنشئت بالجهود الذاتية لأهل الخير.

وأشار أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

كما تم تدشين تشغيل خطوط سير الأتوبيسات الجديدة تنقل المواطنين بين مختلف المدن لافتا انه تم تخصيص أتوبيسين للحسنة وأتوبيسين آخرين لنخل بوسط سيناء، وانطلاق أتوبيسين من ديوان عام المحافظة بالعريش الى الحسنة ونخل بصفة يومية ، وتوفير خط أتوبيس لقرية الروضة وآخر للشيخ زويد وخط أتوبيس من العريش الى وادى العمرو وخط آخر للقسيمة ، و خط الحسنة الى الاسماعيلية ومعدية نمرة 6 ، وخط نخل الى نفق السويس ، وتم تحديد قيمة استخدام الأتوبيسات كمرحلة أولى سواء للعملية التعليمية أو للمواطنين ما بين 40 و 30 و 20 و 10 جنيهات ، و الأتوبيسات تعمل رحلتين يوميا ، وهى تهدف الى خدمة العملية التعليمية والمواطنين خاصة الى مناطق وسط سيناء المحرومة من المواصلات .



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