محافظ القليوبية يتفقد الكورنيش ويتابع احتفالات شم النسيم بالقناطر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة انتهت من استعداداتها لاستقبال شم النسيم، اليوم الإثنين، لافتا إلى إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق وفتحها منذ الصباح الباكر أمام الرواد والمواطنين، احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمدن بنها والقناطر الخيرية وكفر شكر لتفقد كورنيش النيل بتلك المدن والتأكد من نظافته لاستقبال المواطنين وتفقد الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية والتأكد من فتحها أمام المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة احتفالا بشم النسيم.



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد كورنيش النيل بمدينة بنها حيث تجول المحافظ بطول الكورنيش يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، للتأكد من أعمال النظافة والصيانة اللازمة، حيث وجه المحافظ بضرورة العمل علي استمرار أعمال النظافة مطالبا الجمهور بالحفاظ علي الكورنيش وعدم القاء القمامة خارج الأماكن المخصصة لها حفاظا علي المظهر الحضاري للعاصمة، مؤكدا أن الكورنيش ملك للجميع فيجب علي جميع المواطنين التعامل بإيجابية وعدم السماح لأحد بتشويهه.



كما توجه المحافظ، إلي مدينة القناطر الخيرية يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، حيث التقي بعدد من الأسر من الأخوة الأقباط المترددين علي الحدائق بالمدينة حيث تبادل المحافظ معهم التهاني بمناسبة عيد القيامة وعيد شم النسيم وتمني لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري علي مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر وأصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.



كما تفقد المحافظ كورنيش مدينة كفر شكر يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، ووجه باستمرار أعمال النظافة والتواجد بشكل مستمر بسيارة وعمال للنظافة حفاظا علي المظهر الحضاري موجها أيضا بتكثيف الأعمال للإنتهاء من تطوير باقي الكورنيش بالمدينة حيث تتم أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش كفر شكر بطول 1 كيلو متر وتشمل أعمال التطوير على توسعة الطريق ليكون عرضه 14 متر وانشاء رصيف للمشاة علي جانبي الطريق وإنشاء جزيرة وسطي كما سيتم إنشاء كورنيش علي النيل بطول 650 متر ليكون امتدادا للكورنيش الحالي وتكملة له بالإضافة إلي عمل منظومة انارة حديثة بطول الشارع وتبلغ تكلفة الأعمال بالطريق 6.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمدينة.



ومن جانبه أكد المحافظ، أنه أصدر توجيهاته لمديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتموين بالمحافظة بتوفير جميع الخدمات والسلع الغذائية خاصة الأسماك بمختلف أنواعها والبيض وباقى السلع الغذائية الأخرى التى يكثر الطلب عليها فى شم النسيم، مضيفا أنه شدد على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال وضبط أى تلاعب أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا تشغيل المخابز بما يحقق وفرة فى رغيف الخبز للمواطنين طوال اليوم وإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية وضمان سلامة التخزين والمعروض منها بالأسواق.



كما أصدر المحافظ توجيهاته لغرف العمليات بالاهتمام ببلاغات المواطنين بمختلف قطاعات الخدمات والعمل على حلها فورًا وتكثيف ورديات العمل فى مختلف قطاعات المرافق والخدمات طوال 24 ساعة، موضحا أن مجالس المدن استعدت لاستقبال أعياد الربيع من خلال تكثيف حملات النظافة العامة واستمرار ورديات العمل طوال 24 ساعة والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بمراقبة ضفاف النيل بمدن بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وتكثيف التواجد الأمنى بها لمواجهة أى حالات طوارئ.





جانب من الجولة



جانب من جولة المحافظ (1)



جانب من جولة المحافظ (2)



جانب من جولة المحافظ (3)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ (3)



