محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء موقف بلبيس الجديد ومجمع خدمات المدينة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال الإنشاء الجارية بموقف بلبيس الجديد والمُقام على مساحة 1000 متر بديلاً عن الموقف القديم الكائن بميدان المحطة لخدمة أهالي قري "سندنهور – ميت حبيب – ميت حمل - شبرا النخلة – أنشاص الرمل – مشتول السوق" ، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ لسرعة الإنتهاء منه لإعادة الوجه الجمالي والحضاري وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة .

استمع المحافظ إلى شرح تفصلي من المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها بالموقف بمعرفة الإدارة العامة للمواقف، وتمت الإشارة إلى أن الموقف يضم 3 باكيات ومزود بكافة المرافق، وجاري الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة والتندات ومقاعد انتظار للمواطنين، وجاري إنشاء حديقة عامة علي مساحة 800 متر بأرض الموقف العشوائي القديم بتكلفة مليون جنيه لخلق متنفس جديد لأبناء المدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال الإنشاء الجارية بمجمع خدمات بلبيس والمُقام على مساحة 600 متر ، والمُنفذ على 4 مراحل ضمن الخطة الإستثمارية للمركز للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمجمع الخدمات والتي شملت صب اللبشة وعمل البدروم بنسبة تنفيذ 55 % ، وبتكلفة 7 مليون جنيه , مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهداً في التعرف على إحتياجات المواطنين وتلبيتها فوراً وفقاً للإمكانيات المتاحة وتحسين مستوي الخدمات المؤداه لهم في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.