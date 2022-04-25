محافظ الأقصر يزور مطرانية أرمنت للأقباط الأرثوذوكس للتهنئة بعيد القيامة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك أثناء زيارته لمطرانية أرمنت للأقباط الأرثوذوكس، حيث كان في استقباله، نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت، والقمص دوماديوس عبد السيد ، والقس هدرا لطفي وكيل مطرانية أرمنت، والقس أنطونيوس صدقي، وكهنة كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الوابورات.

وقدم محافظ الأقصر تهانيه للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا يواقيم عن سعادته بهذه الزيارة التى تجسد روح المحبة في أبهى صورها، مشيراً إلى أن العلاقات الوثيقة التي تربط المسلمين والمسيحيين تؤكد على أصالة ووحدة الشعب المصري الذي يتبادل التهنئة في كل عيد ، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالى وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ، ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و رافق المحافظ خلال الزيارة كل من محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح ادم سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس أسعد مصطفي مسئول الجهاز المركزي للتعمير فرع الأقصر.



محافظ الأقصر يزور مطرانية أرمنت للأقباط الأرثوذوكس (1)



محافظ الأقصر يزور مطرانية أرمنت للأقباط الأرثوذوكس (2)