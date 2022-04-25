محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى أبوتيج النموذجى.. اعرف التفاصيل

أسيوط – فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الإثنين ، مستشفى أبوتيج النموذجى، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية به، مقدماً التهنئة لجميع الاطقم الطبية بالمستشفى والعاملين بها والمرضى بمناسبة حلول أعياد الربيع وشم النسيم ، يأتى ذلك ضمن سلسلة جولات المحافظ الميدانية للتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة تزامناً مع الاحتفال بالاعياد ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وفى إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " ... رافقه خلال الجولة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وبعض اطباء المستشفى .

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال بمستشفى أبوتيج النموذجى واستمع الى شرح من الاطباء المشرفين على المستشفى بمراحل دخول المريض المستشفى والتعامل معه منذ دخلوهم المستشفى والخدمات المقدمة لهم مؤكدا على تزويد كافة المستشفيات بالإحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعزل بالاضافة الى الجاهزية التامة وخاصة خلال الاعياد والاحتفالات .

كما تابع المحافظ سير العمل بقسم الغسيل الكلوى بالمستشفى والتقى ببعض المرضى واطمأن على حالتهم الصحية وجودة الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى ، واستمع الى اشادة المرضى بالاطقم الطبية بقسم الغسل الكلوى وحسن المعاملة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم .

وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على تكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة لمتابعة سير وانتظام العمل وتواجد الاطقم الطبية وتوفر الادوية والمستلزمات الطبية وعمل تقارير مستمرة عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات لحماية المرضى والاطقم الطبية والمترددين عليها .

وأضاف المحافظ انه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية اقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال اية حالات خلال فترة الاجازات والاعياد ، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الاطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الادوية والامصال وكافة التطعيمات تسهيلا على المواطنين لتلقى الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الاسعاف لنقل اية حالات مرضية الى اقرب مستشفى ونشر سيارات الاسعاف باماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق .

كما أصدر محافظ أسيوط تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء وجهاز تجميل مدينة أسيوط بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لإستقبال المعيدين والمصلين ، موضحاً إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" .



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى ابوتيج النموذجى

محافظ أسيوط يتحدث مع الأطباء أثناء جولته بمستشفى أبو تيج المركزى

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى ابوتيج النموذجى

جولة محافظ أسيوط بقسم الأشعة بمستشفى أبو تيج المركزى

محافظ اسيوط يتابع حالة المرضى بقسم الغسيل الكلوى

محافظ اسيوط مع مرضى قسم السغيل الكلوى

محافظ اسيوط يتحدث مع احد المرضى بقسم الغسيبل الكلوى