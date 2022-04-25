محافظ أسوان: تقديم كافة التسهيلات لدفع العمل بمشروعات "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات، وعوامل النجاح لدفع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية، وخاصة توفير جميع مساحات الأراضى اللازمة، سواء كانت من أملاك الدولة أو التابعة لجهات الولاية والمواطنين من بداية تسليم المشروعات ، وهو الذى يتطلب ضرورة تكثيف الجهود والإلتزام بتيسير الإجراءات وأداء المهام المطلوبة ، بجانب تجاوز أى عقبات قبل وأثناء تنفيذ المشروعات.

وأشار محافظ أسوان ، فى بيان صحفى، إلى أهمية تحقيق التنسيق والتكامل العرضى والرأسى بين كافة الجهات المعنية لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة ودخولها الخدمة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة لأهالينا بمختلف القرى والنجوع.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدورى الأسبوعى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " برئاسة محافظ أسوان وبحضور نائبه أحمد شعبان ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية. وخلال الإجتماع حرص اللواء أشرف عطية على إستعراض نسب ومعدلات التنفيذ حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع ، وجارى العمل فى 638 مشروع ، فيما جارى تجهيز 171 مشروع من خلال 14 جهة منفذة.