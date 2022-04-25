مجلس الأمن الدولى يبحث تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا الخميس المقبل

كتب: أحمد جمعة

يبحث مجلس الأمن الدولي، تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جلسة الخميس المقبل.

وسيستمع مجلس الأمن الدولى إلى إحاطة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بخصوص الملف الليبي، وذلك وفق برنامج عمل المجلس، المنشور على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وفي 20 أبريل الجاري، عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا مغلقا لبحث الملف الليبي أظهر استمرار الانقسام بين أعضائه، خصوصا بشأن تعيين مبعوث جديد لهذا البلد.

وقال دبلوماسي إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، شددت في اجتماع الثلاثاء، على أهمية تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سنة. وتنتهي مهمة البعثة في 30 أبريل الجارى.