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مباحثات جزائرية أمريكية حول تنظيم الانتخابات في ليبيا

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:45 م
مباحثات جزائرية أمريكية حول تنظيم الانتخابات في ليبيا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى
كتب: أحمد جمعة

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بحث السفير الجزائري لدى الولايات المتحدة أحمد أبو طاش، مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، الملف الليبي وخاصة تنظيم الانتخابات في البلاد.

 

أكدت وسائل إعلام جزائرية، الاثنين، أن الموقف الجزائري حيال ليبيا مرتبط بدعم وإسناد الشرعية الدولية، والمساعي الرامية إلى إجراء الانتخابات النيابية في ليبيا لحسم أزمة الانقسام المؤسساتي .

 

يذكر أن الرئيس الجزائري " عبد المجيد تبون " كان قد أكد خلال لقاء صحفي يوم السبت الماضي، أن بلاده تدعم حكومة الوحدة برئاسة " عبد الحميد الدبيبة " التي وصفها بالحكومة التي تتمتع بالشرعية الدولية.


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