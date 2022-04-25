وأفادت وكالة الأنباء الماليزية اليوم الاثنين، بأنه وفقا للصور التي نشرها مجلس بلدية كوالالمبور، فإن الفيضانات تسببت في تعثر عشرات السيارات على الطريق وغرق بعضها عندما غمرت المياه منطقة موقف السيارات، كما علقت عدة سيارات فى أماكن مختلفة حول العاصمة وضواحيها بسبب غرق الطريق وتسببت في ازدحامات مرورية.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في كوالالمبور أن جهته تلقت العشرات من مكالمات الطوارئ للإبلاغ عن حدوث فيضانات مفاجئة فى العاصمة والمدن حولها.