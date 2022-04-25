ماليزيا تأمل في فتح الرحلات الجوية الروسية مع كوالالمبور

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قال سفير ماليزيا لدى روسيا بالا تشاندران ثارمان، إنه يأمل أن تفتح شركة الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) قريبا رحلات مباشرة بين سان بطرسبرج أو موسكو و كوالالمبور.



وأوضح سفير ماليزيا - في تصريح اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء الماليزية - أن هناك مناقشات تتم حول الرحلات الجوية بين البلدين في اللجنة الروسية الماليزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، ونأمل أن تفتح الرحلات المباشرة إلى كوالالمبور في القريب.



وأشار السفير إلى أن ماليزيا ستنظر في فرصة لبيع أشباه الموصلات والإلكترونيات إلى روسيا، مضيفا أن الصناعة الماليزية موجهة نحو السوق، وسيتم النظر في أي طلب من الطرف الروسي بشأن هذه المنتجات.