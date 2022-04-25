ماكرون رئيسا لولاية ثانية.. محطات وتواريخ هامة فى رئاسة فرنسا "إنفوجراف"

كتب محمد جمال

فاز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون (44 عاما) بولاية ثانية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته زعيمة "التجمع الوطنى" مارين لوبان (53 عاما)، وفق تقديرات أولية، وأصبح ماكرون أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك فى 2002، بحسب فرانس 24.

وأظهرت التقديرات فوز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مساء الأحد بولاية ثانية بتحقيقه 58.2 بالمئة من الأصوات فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته مارين لوبان. ونستعرض معكم أهم محطات وتواريخ هامة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى رئاسة فرنسا على النحو التالى : 14 مايو 2017 تسلم إيمانويل ماكرون السلطة من سلفه فرانسوا هولاند عرف الفرنسيون ماكرون وزيرا شابا للاقتصاد ليصبح بعد ذلك ثامن رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة 18 يونيو 2017 حزب إيمانويل ماكرون يفوز بغالبية المقاعد فى الغرفة السفلى من البرلمان 19 يوليو 2017 رئيس أركان الجيش الفرنسي يعلن استقالته بسبب أزمة مع ماكرون 25 أبريل 2018 ماكرون يلقى خطابا أمام الكونجرس باللغة الإنجليزية 18 يوليو 2018 تفجر قضية ألكسندر بينالا، الحارس الشخصى السابق للرئيس ماكرون نشرت صحيفة "لوموند" فيديو يظهر فيه وهو يعتدى على متظاهرا لينتهى الأمر بإقالته من مهام منصبه 28 أغسطس 2018 استقالة وزير الانتقال البيئي الفرنسى نيكولا هولو والذى شكل صدمة لماكرون بسبب شعبيته الكبيرة فى فرنسا 17 نوفمبر 2018 مظاهرات ضخمة فى فرنسا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود لتكون نقطة بداية حركة "السترات الصفراء" 1 ديسمبر 2018 شكل ذلك اليوم منعرجا خطيرا فى رئاسة ماكرون اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرى "السترات الصفراء" والشرطة وتعرض قوس النصر إلى أعمال تخريب ونهب منظم طالت الأثاث والأعمال الفنية

15 يناير2019 من أجل إخماد نار الأزمة الاجتماعية والسياسية مع حركة "السترات الصفراء" أعلن إيمانويل ماكرون عن "حوار وطنى كبير" لإنهاء الأزمة 15 أبريل 2019 النيران تلتهب بكاتدرائية نوتردام في باريس وسط ذهول وصدمة الفرنسيين 5 ديسمبر 2019 تم إطلاق حركة إضراب عمالية واسعة ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد

16 مارس 2020 ماكرون يعلن حزمة إجراءات لاحتواء جائحة كورونا 6 أغسطس 2020 ماكرون يزور بيروت بعد انفجارهز ميناء العاصمة اللبنانية 17 نوفمبر 2020 تظاهرات فى فرنسا احتجاجا على مناقشة البرلمان مشروع قانون الأمن الشامل 20 يناير 2021 ماكرون يعترف بمسئولية فرنسا عن مقتل موريس أودان وعلي منجلى وذلك خلال معركة الجزائر بين عامى 1956 و1957

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