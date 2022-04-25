اليوم السابع
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ماكرون رئيسا لولاية ثانية.. محطات وتواريخ هامة فى رئاسة فرنسا "إنفوجراف"

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:00 ص
ماكرون رئيسا لولاية ثانية.. محطات وتواريخ هامة فى رئاسة فرنسا "إنفوجراف" ماكرون
كتب محمد جمال

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فاز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون (44 عاما) بولاية ثانية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8  بالمئة لمنافسته زعيمة "التجمع الوطنى" مارين لوبان (53 عاما)، وفق تقديرات أولية، وأصبح ماكرون أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك فى 2002، بحسب فرانس 24.

وأظهرت التقديرات فوز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مساء الأحد بولاية ثانية بتحقيقه 58.2 بالمئة من الأصوات فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته مارين لوبان.

ونستعرض معكم أهم محطات وتواريخ هامة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى رئاسة فرنسا  على النحو التالى :

 
1 (1)
 
 
14 مايو 2017
 
تسلم إيمانويل ماكرون السلطة من سلفه فرانسوا هولاند 
 
عرف الفرنسيون ماكرون وزيرا شابا للاقتصاد
 
ليصبح بعد ذلك ثامن رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة
 
18 يونيو 2017
 
حزب إيمانويل ماكرون يفوز بغالبية المقاعد فى الغرفة السفلى من البرلمان 
 
19 يوليو 2017
 
رئيس أركان الجيش الفرنسي يعلن استقالته بسبب أزمة مع ماكرون
 
1 (2)
 
25 أبريل 2018
 
ماكرون يلقى خطابا أمام الكونجرس باللغة الإنجليزية 
 
18 يوليو 2018
 
تفجر قضية ألكسندر بينالا، الحارس الشخصى السابق للرئيس ماكرون 
 
نشرت صحيفة "لوموند" فيديو يظهر فيه وهو يعتدى على متظاهرا 
 
لينتهى الأمر بإقالته من مهام منصبه 
 
28 أغسطس 2018
 
استقالة وزير الانتقال البيئي الفرنسى نيكولا هولو 
 
والذى شكل صدمة لماكرون بسبب شعبيته الكبيرة فى فرنسا
 
 

1 (3)

17 نوفمبر 2018
 
مظاهرات ضخمة فى فرنسا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود
 
لتكون نقطة بداية حركة "السترات الصفراء"
 
1 ديسمبر 2018
 
شكل ذلك اليوم منعرجا خطيرا فى رئاسة ماكرون 
 
اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرى "السترات الصفراء" والشرطة
 
وتعرض قوس النصر إلى أعمال تخريب ونهب منظم
 
 طالت الأثاث والأعمال الفنية
 
1 (4)
 
15 يناير2019
 
من أجل إخماد نار الأزمة الاجتماعية والسياسية مع حركة "السترات الصفراء"
 
 أعلن إيمانويل ماكرون عن "حوار وطنى كبير" لإنهاء الأزمة 
 
15 أبريل 2019 
 
النيران تلتهب بكاتدرائية نوتردام في باريس وسط ذهول وصدمة الفرنسيين
 
5 ديسمبر 2019 
 
تم إطلاق حركة إضراب عمالية واسعة ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد

 

1 (5)
 
 
16 مارس 2020
 
ماكرون يعلن حزمة إجراءات لاحتواء جائحة كورونا
 
 
6 أغسطس 2020
 
ماكرون يزور بيروت بعد انفجارهز ميناء العاصمة اللبنانية
 
17 نوفمبر 2020
 
تظاهرات فى فرنسا احتجاجا على مناقشة البرلمان مشروع قانون الأمن الشامل
 
20 يناير 2021
 
ماكرون يعترف بمسئولية فرنسا عن مقتل موريس أودان وعلي منجلى 
 
وذلك خلال معركة الجزائر بين عامى 1956 و1957
 
 
1 (6)
 
1 يناير 2022
 
فرنسا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى
 
17 فبراير 2022
 
فرنسا تغادر مالى بعد تسع سنوات من مكافحة الإرهاب
 
وذلك بطلب وضغط من المجلس العسكرى الحاكم.
 
24 فبراير 2022
 
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعلن الحرب على أوكرانيا
 
ليرفض ماكرون بشدة العدوان الروسى على أوكرانيا 
 
24 أبريل 2022
 
ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية 
 

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