ماكرون رئيسا لولاية ثانية.. محطات وتواريخ هامة فى رئاسة فرنسا "إنفوجراف"

فاز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون (44 عاما) بولاية ثانية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته زعيمة "التجمع الوطنى" مارين لوبان (53 عاما)، وفق تقديرات أولية، وأصبح ماكرون أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك فى 2002، بحسب فرانس 24.
وأظهرت التقديرات فوز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مساء الأحد بولاية ثانية بتحقيقه 58.2 بالمئة من الأصوات فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته مارين لوبان.
ونستعرض معكم أهم محطات وتواريخ هامة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى رئاسة فرنسا على النحو التالى :
14 مايو 2017
تسلم إيمانويل ماكرون السلطة من سلفه فرانسوا هولاند
عرف الفرنسيون ماكرون وزيرا شابا للاقتصاد
ليصبح بعد ذلك ثامن رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة
18 يونيو 2017
حزب إيمانويل ماكرون يفوز بغالبية المقاعد فى الغرفة السفلى من البرلمان
19 يوليو 2017
رئيس أركان الجيش الفرنسي يعلن استقالته بسبب أزمة مع ماكرون
25 أبريل 2018
ماكرون يلقى خطابا أمام الكونجرس باللغة الإنجليزية
18 يوليو 2018
تفجر قضية ألكسندر بينالا، الحارس الشخصى السابق للرئيس ماكرون
نشرت صحيفة "لوموند" فيديو يظهر فيه وهو يعتدى على متظاهرا
لينتهى الأمر بإقالته من مهام منصبه
28 أغسطس 2018
استقالة وزير الانتقال البيئي الفرنسى نيكولا هولو
والذى شكل صدمة لماكرون بسبب شعبيته الكبيرة فى فرنسا
17 نوفمبر 2018
مظاهرات ضخمة فى فرنسا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود
لتكون نقطة بداية حركة "السترات الصفراء"
1 ديسمبر 2018
شكل ذلك اليوم منعرجا خطيرا فى رئاسة ماكرون
اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرى "السترات الصفراء" والشرطة
وتعرض قوس النصر إلى أعمال تخريب ونهب منظم
طالت الأثاث والأعمال الفنية
15 يناير2019
من أجل إخماد نار الأزمة الاجتماعية والسياسية مع حركة "السترات الصفراء"
أعلن إيمانويل ماكرون عن "حوار وطنى كبير" لإنهاء الأزمة
15 أبريل 2019
النيران تلتهب بكاتدرائية نوتردام في باريس وسط ذهول وصدمة الفرنسيين
5 ديسمبر 2019
تم إطلاق حركة إضراب عمالية واسعة ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد
16 مارس 2020
ماكرون يعلن حزمة إجراءات لاحتواء جائحة كورونا
6 أغسطس 2020
ماكرون يزور بيروت بعد انفجارهز ميناء العاصمة اللبنانية
17 نوفمبر 2020
تظاهرات فى فرنسا احتجاجا على مناقشة البرلمان مشروع قانون الأمن الشامل
20 يناير 2021
ماكرون يعترف بمسئولية فرنسا عن مقتل موريس أودان وعلي منجلى
وذلك خلال معركة الجزائر بين عامى 1956 و1957
1 يناير 2022
فرنسا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى
17 فبراير 2022
فرنسا تغادر مالى بعد تسع سنوات من مكافحة الإرهاب
وذلك بطلب وضغط من المجلس العسكرى الحاكم.
24 فبراير 2022
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعلن الحرب على أوكرانيا
ليرفض ماكرون بشدة العدوان الروسى على أوكرانيا
24 أبريل 2022
ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية
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