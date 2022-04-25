لو انت من سكان الوادى.. اعرف إزاى تحجز شقة لمتوسطى ومحدودى الدخل

كتب ـ أحمد حسن

بعد إعلان وزارة الإسكان طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن، ننشر كيفية الحصول على وحدة سكنية من خلال خطوات محددة وهي كالتالي ..

١- الطرح الجديد يتضمن طرح 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (المرحلة الأولى).

٢- الوحدات مقسمة ما بين محدودي ومتوسطي الدخل .

٣- مساحة الوحدات الخاصة بمنخفضي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة.

٤- سعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه.

٥- تتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر ما بين 5 آلاف إلى 60 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 689 ألف جنيه .

٥- مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه .

٦- سيتم دفع 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

٧- الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة.

٨- سعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، ولا يوجد دعم نقدي مباشر للوحدة، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 653 ألف جنيه.

٩- مقدم الحجز ٢٠ ألف جنيه بالإضافة إلي المضاربة الإدارية، 405 جُنيهات.

١٠- سيتم دفع 15% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

١١- سيتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالتقديم من خلال مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد.

١٢- سيتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء 11 مايو 2022 (للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط)، ومن يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى يوم الخميس 26 مايو 2022 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة) .