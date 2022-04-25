لص يسرق سيارة بالمغافلة ويعرضها للبيع على السوشيال: "ورثتها من بابا"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أسقطت الشرطة لصا سرق سيارة وعرضها على الفيس بوك للبيع، حيث اعترف المتهم بجريمته، مؤكدا أنه بعد سرقته للسيارة بأسلوب المغافلة عرضها للبيع عبر السوشيال ميديا زاعما بأنها ميراث.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى، عقب قيام الأخير بإبداء رغبته فى شراء السيارة ملكه، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع ، وفور وصول نجل شقيقه بالسيارة ملك المُبلغ تقابل مع الشخص المشار إليه، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته وإستولى منه على السيارة ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بأنه عقب إستيلائه على السيارة قام بعرضها على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وبيعها (لأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة) عقب إيهام الأخير بأنها سيارة ورثة وبدون أوراق ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع السيارة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ونفى علمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة ، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والسيارة وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.