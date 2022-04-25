لص شركات الكمبيوتر يعترف: "أعتمد في سرقتها على خفة يدي"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استغل لص مهارته في السرقة بأسلوب المغافلة، ونجح في تنفيذ العديد من الجرائم حتى تم القبض عليه معترفا بجرائمه، حيث قال المتهم: "أرصد الشركات، وأتسلل إليها وأسرقها معتمدا على خفة يدي".

وتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا مفاده تردد أحد الأشخاص على أحد المراكز التجارية بدائرة القسم، وقيامه بعرض جهاز بروسيسور للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة عابدين وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته جهاز البروسيسور المشار إليه "مجهول المصدر"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بأن الجهاز المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة من داخل إحدى شركات الكمبيوتر الكائنة بالجيزة، بأسلوب "المغافلة"، حيث أمكن التوصل إلى المجنى عليه "مالك الشركة" وباستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وقرر بقيامه بتحرير محضراً عن الواقعة.

بتطوير مناقشة المتهم إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتاجر بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه واقعة سرقة عدد (4 رامات كمبيوتر) من داخل محل لبيع أجهزة الكمبيوتر كائن بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" مقيم بالجيزة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.