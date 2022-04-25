لحوم بأشكالها وكل ما تشتهى الأنفس على مائدة الشباب بكفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع تنوع الأطعمة التي تقدمها مائدة الرحمن لـ13 شابا بمحافظة كفر الشيخ، مسلمين ومسيحيين، وكل يوم تتشكل المائدة ما بين اللحوم والأسماك والفراخ، والكبدة والكفتة، إضافة لتقديم عصائر متعددة لضيوف الرحمن.

وقدم شباب كفر الشيخ اليوم الاثنين، وجبة لحوم وبسلة وسلطة وعيش وعصير تمر هندي لأكثر من 650 وجبة.

يبدأ العمل بمائدة الرحمن بكفر الشيخ الساعة العائرة صباحا لتجهيز الأطعمة المتعددة التي يقدمها الشباب لـ650 من الأيتام والمغتربين وضيوف الرحمن، وقبل أذان المغرب بساعتين تجد 13 شابا كل منهم يسعى للمشاركة في إعداد الوجبات وخدمة المترددين على المائدة.