كيف يتطور أداء السيارات بعد التحويل للغاز الطبيعى كوقود؟

كتبت -مروة الغول

يتضمن استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن، حيث إن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، وأيضا ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة، وبلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود 440 ألف سيارة حتى الآن، وفيما يلى التطور الذى طرأ على أداء السيارات بعد التحويل للغاز كوقود والتى كانت كالتالى ..

١- انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة بالبنزين 92.

٢ - زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين "حوالى 120 أوكتان".

٣ - المحافظة علي كفاءة زيوت التزييت وبالتالي تغييرها علي فترات أطول بالإضافة للحفاظ علي البوجيهات والابلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة علي مدي فترات زمنية أطول.

٤ - تقليل نسبة الضوضاء والاهتزازات.

٥- انعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.

يذكر أن مبيعات الغاز الطبيعى حققت متوسطاً في الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021، فيما يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى، بزيادة 48 % على العام الماضى، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً حتى الآن.

و ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى 852 محطة حالياً، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً.