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كيفية إجراء قرعة الحج بوزارة الداخلية للعام الجارى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:28 ص
كيفية إجراء قرعة الحج بوزارة الداخلية للعام الجارى.. اعرف التفاصيل موسم الحج
كتب محمود عبد الراضي

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سيتم إجراء قرعة الحج بوزارة الداخلية علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وبدأ التقديم لحج القرعة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.. وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

 


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