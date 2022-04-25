كل ما تريد معرفته عن عدد السيارات المحولة للغاز ومحطات تموين الغاز الطبيعى؟

كتبت - مروة الغول

يشهد المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات فى إطار المبادرة الرئاسية يشهد توسعاً فى أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى.

س.كم عدد السيارات التى تم تحويلها للغاز الطبيعى ؟

ج. عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بلغ 440 ألف سيارة حتى الآن،

س. ماذا عن الفوائد الاقتصادية والبيئية لمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى؟

ج. هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من هذا المشروع، حيث أن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، فضلاً عن ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة.

س. كم عدد المحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى؟

ج. التطور الذى حدث فى توافر محطات تموين الغاز فى ظل ارتفاع عدد المحطات إلى 852 محطة حالياً، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً.

س. كم حققت مبيعات الغاز الطبيعى خلال الربع الأول من عام 2022؟

ج.حققت مبيعات الغاز الطبيعى متوسطاً في الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021،

س. كم عدد السيارات المتوقع الانتهاء تحويلها للعمل بالغاز كوقود خلال العام المالى الحالى؟

ج.يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى، بزيادة 48 % على العام الماضى، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً حتى الآن.