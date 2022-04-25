فى "يوم الملاريا".. الصحة العالمية: قتلت 602 ألف شخص بإفريقيا العام الماضى

كتبت ـ ريهام عبد الله

أحيت منظمة الصحة العالمية بافريقيا، اليوم العالمى للملاريا، مركزة على التأثير المدمر للملاريا على العائلات والمجتمعات، مشيرة إلى أن الملاريا تسببت فى مقتل 602 ألف شخص فى أفريقيا العام الماضى.

وقالت الصحة العالمية فى أفريقيا، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "اليوم هو يوم الملاريا، الذي يلفت الانتباه إلى التأثير المدمر للملاريا على العائلات والمجتمعات"، وتابعت: "تسببت الملاريا في مقتل 602 ألف شخص في المنطقة الأفريقية العام الماضي. يجب علينا تسخير الابتكار لتقليل عبء الملاريا وإنقاذ الأرواح".



منظمة الصحة العالمية

وتحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الموافق 25 أبريل باليوم العالمي للملاريا 2022 تحت شعار " تسخير الابتكار لتقليل عبء مرض الملاريا وإنقاذ الأرواح"، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الاستثمارات والابتكار التي تجلب أساليب جديدة لمكافحة ناقلات الأمراض، والتشخيص، والأدوية المضادة للملاريا وغيرها من الأدوات لتسريع وتيرة التقدم ضد الملاريا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه على الرغم من التقدم المطرد في خفض العبء العالمي للملاريا بين عامي 2000 و2015، فقد تباطأ التقدم أو توقف في السنوات الأخيرة، لاسيما في البلدان ذات العبء الثقيل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحة، إن هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة ومتضافرة لإعادة العالم إلى مساره نحو تحقيق أهداف عام 2030 لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة الملاريا، مضيفة، أن الملاريا مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه ولا يزال له تأثير مدمر على صحة الناس ومعيشتهم في جميع أنحاء العالم، موضحة، إنه في عام 2020، كان هناك ما يقدر بنحو 241 مليون حالة ملاريا جديدة و627 ألف حالة وفاة مرتبطة بالملاريا في 85 دولة، كان أكثر من ثلثي الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية.