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فى عيد تحرير سيناء.. أهالى أرض الفيروز يؤكدون: هنبني ونعمر أراضينا

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:33 م
فى عيد تحرير سيناء.. أهالى أرض الفيروز يؤكدون: هنبني ونعمر أراضينا مشروعات قومية فى سيناء
كتب زكى القاضي

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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو عن مظاهر الحياة الطبيعية في شمال سيناء، وذلك بعد عودة الأهالى لقراهم الحدودية، حيث بدأ أهالي القرى الحدودية في نطاق مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، في العودة إلى منازلهم بعد انتهاء القوات المسلحة من تطهير كافة المدن بنطاق المحافظة، وضمت تلك الجهود كلاً من قرى المهدية، ونجع شبانة، وأبو مسافر، والمزحلف، والعجرا، والطايرة، وقوز أبو رعد.

وارتكزت عملية التطهير على معلومات دقيقة وبتنسيق كامل بنطاق محافظة شمال سيناء، لضمان ضبط العناصر التكفيرية، والتعامل معها، هذا فيما أكد الأهالى بأنهم سيستكملون عمليات البناء والتعمير من أجل ما قدم من تضحيات على مدار سنوات.

 

 

 


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القوات المسلحة

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