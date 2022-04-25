فطارك صحي فى رمضان.. تعرف على فوائد طبق الرنجة مع البصل الأخضر والليمون

كتبت أمل علام

يحتفل المصريون بشم النسيم اليوم، وقد اعتادوا على الاحتفال بالبيض الملون والأسماك المملحة مثل الرنجة، والفسيخ، والملوحة، وتعتبرالرنجة من الأسماك الزيتية المفيدة لصحتك، ويصادف الاحتفال بشم النسيم شهر رمضان، لذلك ينصح بتناول الرنجة فى وجبة الإفطار لفوائدها، ولكن يجب الحرص على تناول الماء والمشروبات بين فترة الإفطار والسحور لتجنب الشعور بالعطش.



فوائد الرنجة

تعتبر الرنجة نوعًا صحيًا ولذيذًا وبأسعار معقولة من الأسماك الزيتية المليئة بالعناصر الغذائية، تعيش هذه السمكة الصغيرة ذات اللون الفضي في المقام الأول بالقرب من المناطق الساحلية للمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

ووفقا لما ذكره موقع Nutrition Advance تعتبر الرنجة مفيدة بشكل خاص لمحتواها من أوميجا 3، وهي توفر أحد أكثر مصادر الأحماض الدهنية تركيزًا .

الفوائد الصحية للرنجة..

1.الرنجة تحتوى على نسبة كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية..

الأحماض الدهنية أوميجا 3 لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد ثبت أن استهلاك الأسماك الزيتية تؤدى لانخفاض مستويات الدهون الثلاثية.

يُعتقد أن كل هذه التغييرات تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2015-2020 بما لا يقل عن 250 مجم من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا.

2 .الرنجة تحتوي على مضادات الأكسدة المختلفة..

يفكر معظم الناس في أشياء مثل الشاي الأخضر عندما يسمعون كلمة "مضادات الأكسدة"، ومع ذلك، فإن اثنين من أقوى مضادات الأكسدة هما المغذيات الأساسية، وهما فيتامين هـ والسيلينيوم، يلعب كل من هذين المغذيين دورًا مهمًا في جهاز المناعة، ويساعدان في تقليل الأضرار التي تسببها الجذور الحرة لأنسجة الجسم، لكل 184 جم فيليه، توفر الرنجة 96% و10% من السيلينيوم وفيتامين E على التوالي، تعتبر الرنجة مصدرًا جيدًا للسيلينيوم وفيتامين" هـ"، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة.



الرنجة

3 .الرنجة توفر كمية كبيرة من فيتامين" د"

من المعروف أن التعرض (الآمن) للشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د، ومع ذلك، هناك أيضًا بعض المصادر الغذائية الممتازة لفيتامين D3، والرنجة من بين الأفضل.

لتوضيح ذلك شريحة واحدة فقط من الرنجة توفر 307 وحدة دولية من فيتامين د، لسوء الحظ، يعاني الكثير من الناس من أجل الحصول على مستويات كافية من فيتامين د.

على سبيل المثال، يعاني 39.4% من سكان المملكة المتحدة، الذين يعانون من شتاء بارد ومظلم، من نقص فيتامين (د) خلال أشهر الشتاء.

لهذه الأسباب، يمكن أن تكون الرنجة اختيارًا ممتازًا للطعام لأولئك الذين يعيشون في أجزاء من العالم مع ساعات محدودة من ضوء الشمس.

يلعب فيتامين د العديد من الأدوار الحيوية في جسم الإنسان، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث توفر الرنجة كمية عالية للغاية من فيتامين" د."

4 .الرنجة غنية بالبروتين..

الرنجة غنية بالبروتين، وفيليه 184 جرامًا عاديًا يقدم 33 جرامًا من البروتين عالي الجودة، كمصدر كامل للبروتين، توفر الرنجة جميع الأحماض الأمينية الأساسية بكميات كافية.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الرنجة تحتوي فقط على حوالي 291 سعر حراري لكل شريحة، فهي منخفضة السعرات الحرارية نسبيًا وبالتالي فهي غذاء كثيف البروتين، حيث توفر الرنجة مصدرًا جيدًا للبروتين.

5. الرنجة تحتوى على مستويات منخفضة من الزئبق..

على الرغم من أن المأكولات البحرية كمجموعة غذائية مغذية للغاية، إلا أن بعض الأنواع الشائعة (مثل سمك أبو سيف) تحتوي على كميات كبيرة من الزئبق.

الزئبق معدن ثقيل سام يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الآثار الصحية الضارة في الجسم، وهو سام للأعضاء الرئيسية، ولحسن الحظ، هناك فائدة أخرى للرنجة وهي أنها واحدة من أنظف أسماك المحيط، وتحتوي على كميات قليلة من الزئبق.

6. تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك الذي يخفض ضغط الدم..

تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن الرنجة لها تأثير في زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، تم اجراء دراسة عشوائية للمشاركين من الذكور اعتمدوا على "حمية الرنجة" المكونة من 5 وجبات في الأسبوع من الرنجة لمدة 4 أسابيع أو إلى "حمية الدجاج" بنفس الجدول الزمني.

أظهر الرجال الذين اتبعوا حمية الرنجة زيادة في أكسيد النيتريك في الدم مقارنة بالرجال الذين اتبعوا حمية الدجاج، تميل التركيزات العالية من أكسيد النيتريك في الدم إلى خفض ضغط الدم، قد ترفع الرنجة مستويات أكسيد النيتريك في الدم.

7. غنية بفيتامين ب 12..

الرنجة تحتوي على تركيزات كبيرة من فيتامين ب 12، لكل 184 جرام فيليه، توفر الرنجة 419% من الكمية الموصى بها يومياً من فيتامين ب 12.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الرنجة على كمية جيدة من فيتامينات ب الأخرى، والتي تلعب جميعها دورًا أساسيًا في استقلاب الطاقة، فيتامين ب 12 هو أحد أكثر أنواع نقص المغذيات شيوعًا في العالم، خاصةً عند كبار السن، ونظرًا لأن شريحة واحدة فقط من الرنجة تحتوي على الكثير من فيتامين ب 12، فهي خيار غذائي ممتاز لأولئك المعرضين لخطر النقص.

8. الرنجة تحتوى على العديد من العناصر الغذائية..

تحتوي الرنجة على تركيزات كبيرة من العناصر الغذائية لعدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، مما يجعلها غذاء كثيف المغذيات، على سبيل المثال، توفر الرنجة كل العناصر الغذائية الأساسية (بنسب متفاوتة).

عندما تفكر في أن الرنجة هي أيضًا مصدر ممتاز للأوميجا 3، فمن الصعب الحصول على هذا المزيج من العناصر الغذائية من الأطعمة الأخرى، حيث توفر الرنجة مصدرًا متنوعًا ومركّزًا للفيتامينات والمعادن الأساسية.