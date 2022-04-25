فرحة الربيع على الكورنيش.. أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم.. لايف وصور

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من احتفالات أهالى المنيا بأعياد الربيع على كورنيش النيل بالمنيا، والذى شهد إقبالا كبيرا منذ الصباح الباكر، كما أن الحدائق والمتنزهات أيضا توافدت عليها أعداد كبيرة، للاحتفال بشم النسيم وتلوين البيض والاستمتاع بالطقس الربيعى، رغم الارتفاع الملحوظ فى درجة الحرارة.

ومن ناحيته قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع حلول عيدي القيامة المجيد، وعيد شم النسيم بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الاجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والادارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، كما تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الأجازة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد كافة الحدائق وفتحها أمام المواطنين، واعداد كافة المعديات سواء العامة او الخاصة لمواجهة تزايد أعداد المواطنين المتنقلين مع ضرورة مراجعة كافة المعدات واللنشات للتأكد من صلاحيتها، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازه الأعياد والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما شدد المحافظ على رفع كافة الإشغالات ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الانارة لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف كل في نطاقه الجغرافي، ومتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.



أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم (1)



أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم (2)



أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم (3)



أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم (4)



أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم (5)



أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم (6)



أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم (7)



أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم (8)



أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم (9)



أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم (10)