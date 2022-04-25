غلق 12 محلا مخالفا لقواعد الإشغال المؤقت بمنطقة السيل الجديد بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت منطقة السيل الجديد شرق مدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت غلق 12 محلا لمخالفتها قواعد واشتراطات الإشغال المؤقت وذلك بقيادة اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، وبمشاركة تشكيلات أمنية من قسم ثان وشرطة المرافق والأمن المركزى والبحث الجنائى، بجانب نواب ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وصرح المهندس سيد مدنى رئيس مدينة ومركز أسوان، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم هذه الحملة بعد قيام أصحاب هذه المحلات بتأجيرها لأنشطة مخالفة لما كانت عليه قبل نقلها بشكل مؤقت ، لحين تسكينها مرة أخرى بمول " سوان 2 " بالسيل الجديد عقب أجازة عيد الفطر المبارك بعد إطلاق التيار الكهربائى بالمول ، وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بالمنطقة المحيطة.

وأضاف رئيس مدينة أسوان، أن الموقع المؤقت لهذه المحلات بعد عودتها مرة أخرى للمول سيتم إستثماره فى القضاء نهائياً على مشاكل طفح الصرف الصحى من خلال إقامة محطة رفع ضمن تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمناطق شرق المدينة بداية من السيل وحتى الجوزيرة لرفعها إلى محطات المعالجة بكيما وذلك بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه ، وبطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم مستقبلياً حيث يشمل المشروع محطة رفع وخط طرد بطول 2.5 كم وبقطر 800 مللى ، وخط إنحدار بطول واحد كيلو وبأقطار تتراوح ما بين 225 مللى إلى 1200 مللى.