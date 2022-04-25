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غدا أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:05 م
غدا أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 32 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 13 درجة.
 
 
 

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