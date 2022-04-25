عامل بعيادة طبية في التجمع الخامس يعترف: أعمل بها نهارا وأسرقها ليلا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف عامل بسرقة عيادة طبية يعمل بها نظرا لمروره بضائقة مالية، حيث انتظر انصراف الموظفين وتسلل للعيادة وسرق منها عددا من الأجهزة لبيعها.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بسرقة (6 أجهزة لاب توب) من داخل إحدى العيادات الطبية الكائنة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات العيادة محل البلاغ .

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه ، وبحوزته (مبلغ مالى - عدد ٤٠ علبة زراعة أسنان - ١٠ علبة إكسسوار زراعة أسنان) ..بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله بالعيادة محل الواقعة وإحتفاظه بنسخة من مفاتيح العيادة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ عقب إنصراف جميع العاملين بها وإستولى على المسروقات ، وأضاف بتصرفه فى أجهزة اللاب توب المستولى عليها بالبيع لدى عميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالى وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية ، وبإستهداف الأخير ومواجهته نفى علمه بأن المسروقات من متحصلات واقعة سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها داخل المحل ملكه ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقةف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.