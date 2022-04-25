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طقس شم النسيم.. أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الإثنين، 25 أبريل 2022 07:00 ص
طقس شم النسيم.. أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 31 درجة شم النسيم
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقسا حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجة والصغرى 09


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