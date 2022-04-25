ضبط وتحرير 124 محضرا ومخالفة وإزالات إدارية فى حملات بشوارع مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مدينة الأقصر، حملى لإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،



وخرجت تلك الحملات تحت إشراف ومشاركة الدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، وقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير الإدارة، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين، إلى جانب متابعة تنفيذ حملات النظافة المستمرة، واستهدفت الحملة شارع منشأة العماري الرئيسى بمنطقة المطار، وذلك لتحقيق الإنضباط العام ورفع وإزالة كافة المظاهر العشوائية علي الأرصفة، حفاظاً على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.



وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات والمحاضر التالية:- (27 محضر إشغال طريق – 10 باعة متجولين – 7 مخالفات نظافة – 2 مخالفة كمامة – 14 محاضر مضبوطات – 64 إزالات إدارية)، وذلك في إطار خطة المحافظة الموضوعة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم، تحت إشراف وكيل اول وزارة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر.



كما تم خلال الحملة متابعة إلتزام المقاهي والكافيهات الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تقديم الشيش في المقاهي، حيث تم ضبط 3 مقاهى، و2 كمامة مخالفةً لقرارات مجلس الوزراء، وتم تحرير 2 محضر شيشة خلال تلك الحملة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لرفع مبرد مياه عشوائي وفصل التيار الكهربائي عنه بصورة مؤقتة، على أن يتم إعادة تشغيله بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس المدينة وشركتي الكهرباء والمياه.



وفي سياق متصل تابع اللواء دكتور علي الشرابي حملات النظافة بمنطقة جنوب، برفقتة حسن عبده رئيس المنطقة، مشددًا برفع القمامة والأتربة المتراكمة بساحة ابو الحجاج والمناطق المحيطة بالساحة ، حرصًا على ذلك بتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، حيث شارك في الحملة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، وشعبان طايع رئيس منطقة المطار ونوابة، والسادة النقباء شاذلي صابر وعبد الله سلطان وأيمن إسماعيل وتامر عباس من ضباط الإدارة، وأحمد محمود دياب مدير إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات ورجال المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مسؤولي فرقة التدخل السريع، وحملة معدات المدينة وحملة المعدات الثقيلة.

