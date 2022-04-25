شباب كفر الشيخ يشاركون في انتخابات محاكاة مجلس النواب.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشارك أعضاء برلمان شباب الجمهورية ممثلين عن محافظة كفر الشيخ، فى انتخابات الجمهورية لبرلمان الشباب، بإجمالى 596 شابا وفتاة أعضاء برلمان الشباب على مستوى الجمهورية، يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

صرح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة، نفذت فعاليات أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب المصري" بمشاركة 596 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية الفائزين فى الانتخابات التى أجرتها الوزارة إلكترونياً، والمُعينين من قِبل وزير الشباب والرياضة.

شهدت فعاليات اليوم إجراء انتخابات هيئة مكتب البرلمان "الرئيس - الوكيلين"، وتشكيل هيئة مكتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمين السر"، والتدريب على جلسة دور الانعقاد الأول تحت إشراف كامل من المستشارين القانونيين لوزير الشباب والرياضة ومسئولى الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة.

أعلن محروس، أن النتائج الأولية أسفرت عن فوز عضو برلمان الشباب " محمد الحناوي" بمنصب وكيل برلمان شباب الجمهورية، ودعاء شوقى بوكالة لجنة الدفاع والأمن القومى بالتزكية وستجرى فى الفترة المسائية من اليوم انتخابات هيئات اللجان النوعية بعدد 25 لجنة.

وأضاف محروس، أن فعاليات نموذج محاكاة مجلس النواب المصرى تقام، خلال الفترة من 24 حتى 27 إبريل الجارى بدار الهيئة الهندسية، وتضمن اليوم الأول جلسة تعريفية توضح الضوابط ومدونة السلوك البرلمانى، وكيفية الترشح لهيئة المكتب والانضمام لعضوية اللجان النوعية.

وتُختتم الفعاليات بعقد جلسة دور الانعقاد الأول بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومجموعة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمشاهدة ما يقدمه أعضاء برلمان الشباب من أداء ومناقشات وحالة الحوار حول مختلف الملفات فى افتتاح الجلسة الأولى من نموذج محاكاة مجلس النواب المصرى، وبعد ختام اللقاء، تعقد الوزارة ندوة توعوية بالتعاون مع مؤسسة "بهية" للتوعية بسرطان الثدى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة.



المشاركون في الانتخابات



جانب من المشاركين