شباب دولة الإنشاد.. منار اكتشفت موهبتها منذ الصغر والتحقت بالإذاعة المدرسية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا مع أحد الشباب أصحاب الصوت المميز بالإسكندرية فى الإنشاد الدينى، هى صوت نسائى للطالبة "منار محمد" 20 عاما تدرس فى كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية .





وتقول منار، إنها اكتشفت موهبتها منذ صغرها والتحقت بالإذاعة المدرسية فى البداية، وتميز صوتها بقراءة القرآن الكريم ثم بدأ معلموها الانتباه لصوتها وتشجيعها.

وأضافت أنها التحقت بعد ذلك بكورال الكلية فى المرحلة الجامعية وسط تشجيع من أسرتها وأصدقائها لاستكمال الموهبة، وتحقق النجاح وذلك لصوتها المميز.

وأشارت إلى أنها تسمع أخبار المنشدين منهم نصر الدين طوبار والنقشبندى، لأنها تربت على أصواتهم المميزة ومن الأجيال الجديدة تستمع لسامى يوسف.

وقالت إنه لا مانع للفتاة أن تنشد وتشارك فى الأنشطة الفنية ما دام فى إطار الأداء الوسطى ولم يخرج عن المألوف فهى تربت على الوسطية منذ صغرها .