شاهد مزارع الخيار والفلفل بنظام الصوب.. إنتاج على مدار العام وأسعار منافسة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قلب الريف المصرى بمحافظة الشرقية وزراعة الخيار والفلفل بنظام الصوب.

وقال الحاج حبيب كيلانى من قرية ليكو مركز أبو كبير محافظة الشرقية، صاحب صوب لزراعة الخيار والفلفل، إنه بدأ فى مشروع زراعة الصوب أكثر من 20 عاما، وأنه قام بتأجير مساحة فدان ونصف وأقام عليهم 20 صوبة عرض الصوبة 8 أمتار بالشارع الخاص بها وطولها 35 مترا.

وأضاف أنه يقوم بحرق الأرض داخل الصوب وتخطيطها كل صوبة بها 4 خطوط ويقوم بوضع 6 شيكارة سبلة دجاج بين كل خطين ثم بفتح المياه التى تروى الصورة بطريقة التنقيط لمدة يوم كامل ليتم تخمير الأرض مع السبلة ثم يقوم بزراعة الخيار ووضع بزرتين بجوار النقاط وبين كل بءرتبن مسافة 40 سم، ولم يتم رى الزرع الابعد أن تنبت الزرقة الثالثة بعدها يبدأ الرى يوم بعد يوم ويتم التسميد ليمتد الهومورك كل رئة ورية كما يتم تسميد الزرع بسماد الـ19 بعد 20 يوما من الزراعة، وبعدها يتم وضع سماد البوتاسيوم وبعدها الكالسيوم والفوسفور وحمض النتريك ويتم رش الزرع مرتين أسبوعيا سواء مغذيات أو أحماض امينية أو رش الديدان والذباب العنكبوت.

وتابع: ويبدأ جنى المحصول بعد شهر من زراعته فى فصل الصيف وبعد 50 يوما فى شهر الشتاء، ويتم جنى المحصول يوم بعد يوم فى فصل الصيف وفي فصل الشتاء يتم الجنى يومين ويوم .