شاهد قصة البطل سلام عرادة أحد أبناء سيناء المناضلين ضد الاحتلال الإسرائيلى

شمال سيناء - محمد حسين

نقل تليفزيون اليوم السابع من شمال سيناء قصة الشهيد البطل "سلام عرادة"، أحد أبناء شمال سيناء من قبيلة السواركة من سكان قرية الخروبة شرق مدينة العريش، الذى استشهد وهو يقوم بمهمة تفجير محطة وقود معدات الاحتلال الإسرائيلي.

وفى ذكرى تحرير سيناء، روى الدكتور سليمان عرادة احد المقربين منه من ابناء عائلته ، والذى عاصر جانب منها كما يقول قصته .

وأشار إلى أن البطل سلام عرادة، كان إنسانا بسيطا لكنه يحمل من الوطنية الكثير، لم يستكمل تعليمه وحصل على الشهادة الإعدادية وعمل عامل خدمات معاونة بمدرسة ابتدائية تقع فى قرية الخروبة التى بها ولد البطل وعاش .

وأشار إلى أنه نذر روحه فداء للوطن وكان يخبرهم ان عمره فى الدنيا قصير وانه يريد ان يبذله فى سبيل زوال الاحتلال ، ويفضل العمل فى صمت وعلى عقيدة ان هذا واجب عليه .

وقال إنه كان يحيط عمله بجانب من السرية الشديدة هو ومن يرافقه ومن يوجهه، ومن بين المهمات والادوار التى اداها ، نسف شريط سكة حديد العريش لقطع الإمدادات التى تصل عبره للعدو، وتدمير أهداف فى قرية ياميت التى انشأها العدو لتوطين يهود على أرض سيناء فى منطقة رفح ، ونسف ممرات على ساحل مدينة العريش ، لافتا انه استشهد بنيران العدو اثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتدمير محطة وقود إسرائيلية قرب مستشفى العريش العام ، لافتا ان البطل حصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى ، وكان له ابن وحيد توفي ايضا بعد استشهاد ابيه .