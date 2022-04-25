سيرا على الأقدام..محافظ قنا يجرى جولة بقفط ويفاجئ أسواق السلع الغذائية (صور)

قنا - صابر سعيد

فاجأ اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، خلال جوله تفقدية سيرًا على الأقدام بمركز قفط، معرض أهلا رمضان و عدد من المحال التجارية بالمدينة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين والعمل على توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، رافقه حازم عمر نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطرى، ورائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا والدكتور مظهر أبو العلا ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحمد موسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

أستهل محافظ قنا جولته بتفقد معرض أهلا رمضان، لمتابعة توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم، حيث يضم المعرض منتجات متنوعة بين السلع والمواد التموينية والبلح والياميش وزيت الطعام والأرز والمكرونة والصلصة والحبوب والتوابل والبقوليات، وغيرها من المنتجات التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

وقال محافظ قنا أن منافذ معارض "أهلاً رمضان" ستستمر بعد شهر رمضان المعظم، وذلك فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد منافذ توزيع السلع فى سلسلة معارض "أهلاً رمضان" وتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

كما تفقد محافظ قنا معرض المواد الغذائية و المنظفات والملابس الجاهزة للأطفال والسيدات واللحافات والأغطية والمفارش الذى اقامته جمعية الإتحاد لمستثمرى جنوب الوادى بقفط تحت إشراف مجلس ادارة المنطقة الصناعية بكلاحين قفط لتوفير منتجات المصانع بالمنطقة ذات الجودة العالية للمواطنين بأسعار مخفضة.

واستمع الداودى خلال جولته، لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضائهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكداً لهم أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أى ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومى على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، للتصدى لأى تلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جولة محافظ قنا بمعرض أهلا رمضان



محافظ قنا يتابع الاسعار على المنتجات بمعرض اهلا رمضان



محافظ قنا يتحدث مع أحد البائعين أثناء جولته