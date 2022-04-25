سعر الدولار اليوم الاثنين 25-4-2022 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 25-4-2022، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 18.52 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.53 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.50 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.51 جنيه للشراء، 18.59 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء واعياد شم النسيم، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 ، 25 أبريل 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية .. سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 18.51 جنيه للشراء. 18.51 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 18.52 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 18.50 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 18.52 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 18.53 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.56 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.