روسيا: سنفتح ممرا آمنا لإجلاء المدنيين من آزوفستال في ماريوبول اليوم

كتب أحمد عرفة

قالت روسيا إنها ستفتح ممرا آمنا لإجلاء المدنيين من آزوفستال في ماريوبول اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال فى أوكرانيا إلى أكثر من 606 ما بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضى.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تلجرام"، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 25 أبريل 2022، يكون أكثر من 606 أطفال في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، وعلى وجه الخصوص، قتل 215 طفلا وأصيب 391".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجرى العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، ووسط مواصلة القوات الروسية شن أعمال عدائية نشطة.