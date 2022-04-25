اليوم السابع
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"روسكومنادزور": محكمة تغرم "جوجل" بأكثر من 7 مليارات روبل

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:27 م
"روسكومنادزور": محكمة تغرم "جوجل" بأكثر من 7 مليارات روبل جوجل - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن نائب رئيس الوكالة الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكومنادزور" عن تغريم  شركة "جوجل" بأكثر من 7 مليارات روبل لعدم حذفها لمحتوى محظور على "يوتيوب".

وحسب موقع روسيا اليوم، تحدث سوبوتين أن إدارة منصة "يوتيوب" أغلقت في الأشهر الأخيرة الوصول إلى أكثر من 60 وسيلة إعلام روسية وقناة للشخصيات والمؤسسات الاجتماعية الروسية.

وقال في خطاب ألقاه في منتدى الإنترنت الآمن الذي يعقد اليوم الاثنين في مقر وكالة "روسيا سيجودنيا": "إجمالا فرضت محكمة بطلب من وكالة "روسكومنادزور" على منصة "يوتيوب" غرامات تتجاوز قيمتها بالفعل 7 مليارات روبل وذلك لعدم حذفها للمحتوى المحظور".


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