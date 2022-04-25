اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 05:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء باكستان: حكومة عمران خان فشلت في معالجة مشكلة توليد الكهرباء

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:56 م
رئيس وزراء باكستان: حكومة عمران خان فشلت في معالجة مشكلة توليد الكهرباء رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الإثنين، حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان بالفشل في معالجة مشكلة توليد الكهرباء في فترة ولايتها. 


وقال شريف ،في تغريدة له عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية، إن "القضية الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء ترجع إلى سياسات حكومة حزب حركة الانصاف الباكستانية التي فشلت في معالجة مشكلة توليد الكهرباء في فترة ولايتها".


ووجه رئيس الوزراء الباكستاني السلطات المعنية باتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحد من انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.


باكستان

شهباز شريف

عمران خان

أزمة الكهرباء فى باكستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة