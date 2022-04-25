رئيس وزراء باكستان: حكومة عمران خان فشلت في معالجة مشكلة توليد الكهرباء

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اتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الإثنين، حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان بالفشل في معالجة مشكلة توليد الكهرباء في فترة ولايتها.



وقال شريف ،في تغريدة له عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية، إن "القضية الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء ترجع إلى سياسات حكومة حزب حركة الانصاف الباكستانية التي فشلت في معالجة مشكلة توليد الكهرباء في فترة ولايتها".



ووجه رئيس الوزراء الباكستاني السلطات المعنية باتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحد من انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.