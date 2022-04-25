رئيس البرلمان الأوكرانى: لن نغير بنود الدستور الخاصة من أجل الانضمام للناتو

كتب أحمد عرفة

قال رئيس البرلمان الأوكرانى، روسلان ستيفانتشوك، إن أوكرانيا لن تغير في دستورها البنود الخاصة بنية البلاد الانضمام لحلف الناتو، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس البرلمان الأوكرانى حول ما إذا كانت أوكرانيا تنوي حذف البند حول نية الانضمام إلى الناتو من نص الدستور رئيس البرلمان الأوكراني : لن نغير، إذ أن تغيير الدستور ليس ولن يكون أبدا غاية في حد ذاته.

وفى وقت سابق أفاد محافظ مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بأن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط اليوم الاثنين طائرتين بدون طيار تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوروفسكويه بالمقاطعة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا.

وذكرت الطوارئ الروسية، في بيان: "لقد تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان البلاغ، ولدى وصولها تأكدت من اندلاع حريق في مستودع للنفط".