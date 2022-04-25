اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 04:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أوكرانيا يندد بقرار أمين عام الأمم المتحدة بزيارة موسكو قبل كييف

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:12 م
رئيس أوكرانيا يندد بقرار أمين عام الأمم المتحدة بزيارة موسكو قبل كييف زيلينسكى
كتب ـ أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ندد فولوديمير زيلينكسى، رئيس أوكرانيا بقرار أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بزيارة موسكو قبل كييف، واصفا إياه بـ"غير المنطقي".

وفى وقت سابق، أفاد محافظ مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بأن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط اليوم الاثنين طائرتين بدون طيار تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوروفسكويه بالمقاطعة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا.

وذكرت الطوارئ الروسية، في بيان: "لقد تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان البلاغ، ولدى وصولها تأكدت من اندلاع حريق في مستودع للنفط".

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة