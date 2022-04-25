دهون البطن.. هذا ما يقوله شكل البطن عن صحتك

كتبت إيناس البنا

من بين أنواع الدهون العديدة التي يمتلكها جسم الإنسان، دهون البطن أوالدهون الحشوية وهى الأكثر خطورة على الإطلاق.

تشير دهون البطن إلى الدهون التي تتراكم في منطقة البطن وتلتف حول أعضاء مثل المعدة والأمعاء والكبد، لقربها من القلب، شحم البطن قد تساهم أيضًا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري أو غير ذلك اضطرابات التمثيل الغذائي.

ومع ذلك، فإن وجود دهون البطن ليس حيث تنتهي الأمور، يمكن لشكل دهون البطن وحتى الجسم بشكل عام أن يتحدث كثيرًا عن الصحة، في بعض الأحيان قد يشير ذلك إلى احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة.

ألقِ نظرة على كيف يمكن لشكل دهون البطن أن يشير إلى خطر الإصابة بالأمراض وفقا لموقع " healthline.

شكل الكمثرى

الأشخاص الذين لديهم جسم على شكل كمثرى ، مع وجود دهون زائدة في الأجزاء السفلية من الجسم مثل الوركين والفخذين ، هم دهون تحت الجلد يمكن لمسها والإحساس بها بواسطة اليدين، يرتبط تخزين الكثير منه أو تراكمه بزيادة مخاطر حدوث مشلات صحية مثل السكتة الدماغية ومرض قلبي وداء السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم.

شكل التفاح

يشير إلى الدهون الزائدة التي يتم تخزينها حول المعدة بينما يستمر الجزء السفلي من الجسم في النحافة، هذا النوع من الدهون أكثر شيوعًا عند الرجال وهو أكثر خطورة من شكل الكمثرى، كما يشير أيضًا إلى أنه قد يكون لديك المزيد من الدهون داخل تجويف البطن بالقرب من الأعضاء الأساسية - أي الدهون الحشوية، يرتبط البطن على شكل تفاحة أيضًا باضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض القلب والكوليسترول.

البطن الهرمونية

عندما تلاحظ زيادة مفاجئة في الوزن حول أسفل البطن، وخاصة حول منطقة الحوض، فقد يكون ذلك علامة على عدم التوازن الهرموني، يمكن أن يكون متلازمة تكيس المبايض أحد الأسباب الرئيسية لهرمونات البطن عندما يحدث زيادة الوزن دون سبب.

إجهاد البطن

عندما يتوسع الجزء العلوي من البطن أسفل الضلوع أو ينتفخ عند الجلوس أو تشعر بعدم الارتياح بعد يوم طويل متعب، فقد يكون ذلك بسبب الإجهاد في البطن.

بطن الكحول

يشير كحول البطن إلى زيادة الوزن عندما يبرز البطن الكلي من تحت الحجاب الحاجز.