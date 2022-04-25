خيط الجريمة.. قصة ربة منزل وشاب قتلا طفلتها بعدما فضحت علاقتهما في الشرقية

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقية على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة أبو كبير بمحافظة الشرقية، جريمة قتل تقشعر لها الأبدان، حيث أقدمت ربة منزل وعشيقها على قتل طفلتها التى لا تتخطى الـ6 سنوات من عمرها، بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، عقابًا لها على إفشاء سر علاقتهما الاثمة. تفاصيل الواقعة بدأت باستقبال مستشفى أبو كبير المركزي، الطفلة "مى أ م" ، تبلغ من العمر ست سنوات، جثة هامدة إثر إصابتها بكسر فى قاع الجمجمة، فيما تبين من توقيع الكشف الطبى على جثة الصغيرة وجود شبهة جنائية فى الوفاة. على الفور اخطرت المستشفى الأجهزة الأمنية وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة المجنى عليها وشاب آخر يُدعى "باسل أ" 25 عامًا، وان الأخير تربطه علاقة بالأم. وتبين أن الطفلة كانت قد أفشت سر العلاقة التى تجمع بين والدتها وبين الشاب المذكور، وأن الأم حين علمت بذلك ضربت الطفلة هى وعشيقها، الذى أحضر عصا خشبية (عصا مقشة) ضرب بها الطفلة حتى أحدث إصابتها التى أودت بحياتها. جرى ضبط الأم المتهمة وعشيقها، وتحرر عن عن ذلك المحضر رقم 2465 إدارى مركز شرطة أبو كبير لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق فى مركز شرطة أبو كبير قررت انتداب فريق من الطب الشرعى لتشريح جثة الطفلة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وأصدرت قرارها بحبس الام والشاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.