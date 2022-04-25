ختام دورى جامعات مصر ضمن فوج "البطولة.. أنت الأقوى" بمعهد إعداد القادة

كتب محمد صبحى

اختتمت فعاليات ختام دورى جامعات مصر ضمن فوج "البطولة .. أنت الأقوى " وبمشاركة 250 طالبا وطالبة من جامعات مصر، والذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وتحت إشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وشارك فى الحضور الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

ومن جانبه نقل الدكتور كريم همام تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، معربا عن فخره بشباب مصر ومدى التزامهم خلال فعاليات هذا الفوج، كما أعرب عن سعادته لتجميع طلاب جامعات مصر بأكملها على مائدة إفطار واحدة فى جو يسوده البهجة والإخاء والمحبة على أرض معهد إعداد القادة.

وأكد مدير معهد إعداد القادة أن هذا الفوج يأتي في إطار استراتيجية المعهد ورؤية الدولة الوطنية وتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالشباب والحوار معهم ووعيهم بقضايا الوطن وتحديات المرحلة الراهنة، للمساهمة فى بناء الدولة الوطنية، مؤكدا على الدور المهم والحيوى للشباب في استكمال عملية البناء والتنمية.

وخلال كلمته نقل الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي تحية الدكتورة نيفين القباج مشيرا إلي ضرورة توعية طلاب الجامعات المصرية بخطورة مشكلة المخدرات، مؤكدا أن ممارسة الرياضة من أهم الأساليب التي تساعد على مناهضة التدخين والمخدرات، موجها الشكر لمعهد إعداد القادة .

كما أشاد الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدور الفعال لمعهد إعداد القادة، وبتعاون الوزارات لخدمة وتأهيل شباب الجامعات وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية فى إعداد كوادر شبابية مؤهلة ليكونوا قادة المستقبل.

وجاءت نتيجة المباراة لفرق الطالبات حيث حصل على المركز الأول جامعة الزقازيق، كما حصل على المركز الثاني جامعة المنوفية بينما حصلت جامعة سوهاج على المركز الثالث.

وجاءت نتيجة المباراة لفرق الطلاب كالتالي المركز الأول لجامعة مدينة السادات، المركز الثاني لجامعة المنصورة، وحصل على المركز الثالث جامعة طنطا

وحصل على درع المشاركة كلا من جامعات ( الأزهر - القاهرة - الإسكندرية - أسيوط - حلوان - المنيا - قناة السويس - جنوب الوادى - الفيوم - بنها - كفر الشيخ - بورسعيد - أسوان - دمياط - السويس - الوادى الجديد )، كما حصل على جائزة أفضل هداف الطالب عبد الله صلاح جامعة الوادى الجديد، والطالبة ندا ناصر جامعة الزقازيق.

وحصل على جائزة أحسن حارس مرمى الطالب أحمد عبد العاطي جامعة مدينة السادات، والطالبة علياء ثابت جامعة سوهاج، كما حصل على جائزة أحسن لاعب الطالب محمد احمد جامعة طنطا، والطالبة هايدي جابر جامعة الزقازيق.

واختتمت فعاليات الفوج بتوزيع الكؤوس وشهادات التقدير.